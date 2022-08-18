Bursa'da uyuşturucuyla mücadele için dernek kuruldu

Bursa'nın İznik ilçesinde Uyuşturucu ve Kötü Alışkanlıklar ile Mücadele Eğitimleri Derneği'nin açılışı gerçekleşti.

İznik ilçesinde faaliyete giren Uyuşturucu ve Kötü Alışkanlıklar ile Mücadele Eğitimleri Derneği (UKAMED) derneği ilçede uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların mücadelesinde önemli bir rol oynamayı planlıyor. Bugün itibari ile faaliyete başlayan derneğin açılışına, İznik İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Çağlar Önderışık ve birçok siyasi kurum temsilcisi ile İznik halkı ilgi gösterdi.