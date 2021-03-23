Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı. Sürekli havlaması ile dikkat çeken köpeği, zabıta ekipleri barınağa götürdü.

Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi. Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.

Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.