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Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.



Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 00.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Bursalılar da sokağa çıkma yasağını duyunca soluğu market ve fırınlarda aldı. Birçok vatandaş market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların market ve fırınlardaki malzemeleri 2 saatte bitirdikleri görüldü.

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