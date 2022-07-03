Bursa'da vatandaşlar kurbanlık alımı için son günü bekliyor

Bursa'ya büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Geçen sene yoğunluk yaşanan pazarların bu yıl daha sakin olduğu belirtilirken, pazarlardaki durum dronla görüntülendi.

Bursa'da vatandaşların sıklıkla gittiği kurban pazarlarındaki satıcılar, bu yılın geçen yıllara göre daha sakin geçtiğini söyledi. Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi ile İsabey Kurban Pazarı'nda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.

Erzurum'dan hayvan getirdiğini belirten Mahmut Topçu, “Yaklaşık 1 hafta önce Bursa'ya geldik. Getirdiğimiz büyükbaş hayvanlar 20 bin liradan 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak pazarda hareketlilik yok. Herkes son günü bekliyor sanırım. Ancak bugün gelecek olan kişilerle nasıl pazarlık yapıyorsak, bayramda geleceklerle de aynı pazarlığı yapacağız” dedi.

Pazarlarda büyükbaş hayvanlar 20 ile 70 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında satışa sunuluyor.