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Bursa'da vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir edip şantaj yapan çete çökertildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yapılan çalışmalarda Bursa ile birlikte İzmir'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütünün kadınları kullanarak internet üzerinde irtibat kurduğu kişilerin kimlik, banka veya diğer özel bilgilerini ele geçirip, evlerine girdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, bu kişilerin ikamet ve araç anahtarlarını kopyalayarak hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı.


Uygunsuz fotoğrafla tehdit


Şahısların bununla da yetinmeyip, tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, darp, tehdit ve şantaj yoluyla yüklü miktarlarda usulsüz kazanç sağladıkları, bu şahıslar adına çok sayıda GSM hattı ve kredi kartları çıkartarak kazanç sağladıkları da tespit edildi. Ele geçirilen bilgiler doğrultusunda operasyonun startını veren ekipler, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.


Daha önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda mağdur şahısların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyale el konulurken, bıçak, keski, balta, av tüfeği gibi suç aletleriyle bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan G.G, B.K, S.S, D.Y, Y.B, ve E.D isimli şüphelilerin Bursa'da 9 ayrı eylemin de faili olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 zanlı, "Nitelikli Hırsızlık, Motosiklet Hırsızlığı, Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma ve Verileri Yok Etme" gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.

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