Bursa'da vatandaşlık görevi engel tanımadı

Bursa'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için yatalak ve yürümekte zorlanan hasta, ortopedik engelli ve yaşlıları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler seferber oldu. 700 hasta ambulans ile okullara, sedyelerle sandık başına götürüldü. Vatandaşlık görevlerini tamamlayanlar ardından tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanı Seçimlerinde ortopedik engelli ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 22'si ambulans, 100'e yakın araçla önceden başvuru yapan 700'e yakın vatandaşa, ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan ve yürüyemeyen 74 yaşındaki Veliye Kolay da Büyükşehir ekipleri tarafından evinden sedye ile alınıp, ambulansla İlkokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Kolay, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti oy kullanma işlemi bitene kadar aralıksız devam etti.

Kolay'ın Gelini Emine Kolay, “Kayınvalidem 6 yıl önce beyin kanamasına bağlı felç geçirdi. 6 senedir yürüyemiyor. Geçen seçim oy kullanamadığı için ağlamıştı. Böyle bir hizmet olduğu kızım söyledi. Yetkilileri arayıp yardım istedi. Sağ olsunlar buraya kadar gelip bize yardımcı oldular. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.