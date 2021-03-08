İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da vertigo hastası kadın, 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'da vertigo hastası kadın, 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Gürsü Yenidoğan Mahallesi Yonca Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vertigo hastası olan Fatma K. (25), 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine düşen Fatma K., olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için adlî tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Fatma K.'nin olaydan bir hafta önce çalıştığı iş yerinde hastalığı dolayısıyla düşüp başından yaralandığı ve bir müddet hastanede yattığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.