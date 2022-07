Bursa'da veterinerlerden coşkulu mezuniyet

BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Rektör Yardımcısı Prof.Dr Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı İrfan Kırıştıoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Yıldız, dekanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

‘'Bu ülkenin sizlerin gayretine ihtiyacı var''

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrencilerimiz çok değerli bir üniversite ve çok değerli bir fakülteden mezun oluyorlar. Bu mezunlarımız önceki yıllarda mezun olanlara göre daha ayrıcalıklıdır, çünkü onlar Araştırma Üniversitesi ünvanına sahip bir Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oluyorlar. Araştırma Üniversitesi olmak önemlidir. YÖK tarafından 8 alanda yetkinliğimiz belirlendi. Bu 8 alandan birisi Veteriner Fakültemiz ile alakalıdır. Hayvan Yetiştirme alanında Türkiye'de birinciyiz. Hem kadro hem de yapılacak bilimsel çalışmalar için finansal destek alıyoruz. Gıda Arz Güvenliği ana şemsiyesi altında dünyanın geçtiği bu zor dönemden sonra gıdanın, hayvancılığın ve hayvan beslemenin önemi herkes tarafından anlaşıldı. Dünyada bir takım sıralama kuruluşları var. Bunlardan birisi olan Scimago'nun geçen hafta yayınladığı 2022 verilerine göre Veteriner Fakültemiz, dünyadaki Veteriner Fakülteleri arasında 324. Sıradadır. Türk üniversitelerindeki Veteriner Fakülteleri arasında ise 6. Sıradadır. Dünyada iyi yerdeyiz. Türkiye'deki sıralamamız da daha üst noktada olmalıdır. Araştırma Üniversitesi olmamız nedeniyle kriterleri sağlayan hiçbir akademisyenimizin kadro problemi kalmamıştır. Bundan dolayıdır ki artık sıralamalarda daha üst yerlerde olmamamız için hiçbir sebep yoktur. Gençlerimizin bu noktaya gelmesinde emeği büyük olan aileleri ve akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili gençler, böyle bir üniversiteden ve böyle bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Beş yıllık bir eğitimi başarıyla bitirdiniz. Bu ülkenin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için sizin gayretine ihtiyaç var. Gözünüz dışarıda olmasın. Bu ülke sevilecek bir ülke. Bu ülke hatırına can feda edilecek bir ülke. Elbette sıkıntılarımız var, bunu yok sayamayız. Ancak sizlerin gayretiyle bu ülke daha iyiye ulaşacaktır. Bu parıltıyı gözlerinizde görüyoruz. Sizden beklentimiz sadece ülkemizin yükselmesi için gayret göstermenizdir. Yolunuz açık olsun, Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.

‘'Çalışın, gayret edin ve yılmayın''

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ise konuşmasında, “Bu güzel ortamda hem bir Vali Yardımcısı, hem de evladının mezuniyetiyle gurur duyan bir baba olarak bulunmaktayım. Hepimiz çok heyecanlı ve çok sevinçliyiz. Saygıdeğer hocalarıma bu pırıl pırıl Veteriner Hekimleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Onlar nereye giderlerse gitsinler sizlerin öğrencinizdir ve sizleri temsil edeceklerdir. Onların üzerinde hakkınız çok büyük. Sevgili genç Veteriner Hekimler, görevinizi buradan aldığınız eğitimle yapacaksınız. Gittiğiniz yerlerde okulunuzu hocalarınızı temsil edeceksiniz. Bizler, yavrularını emziren bir köpek rahatsız olmasın diye ordunun yolunu değiştiren bir peygamberin varisleriyiz. Siz genç Veteriner Hekimler, İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un meslektaşlarısınız. Göreviniz o kadar kutsal ki dili ve ifadesi olmayan hayvan aleminin şifacıları olacaksınız. Devletiniz ve alicenap milletimiz sizlerin bu noktaya gelmenize vesile oldular. Sizler de devletimize sahip çıkın. Sizler büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Emanete sahip çıkın. Çalışın, gayret edin ve yılmayın. Mezuniyetin hayırlara vesile olmasını ve bundan sonraki yaşamınızda mutluluklar diliyorum” dedi.

Törende kürsüye çıkan BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Yıldız konuşmasında, “Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve dağılımı ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesidir. Sizler bir taraftan hayvan sağlığının korunmasına hizmet ederken bir taraftan da koruyucu hekimlik uygulamalarıyla insan sağlığına da hizmet eden kutsal bir mesleğin neferleri olarak mezun oluyorsunuz. Covid19 salgını Veteriner Hekim Prof.Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın geliştirmiş olduğu aşı da bunun en güzel örneğidir. Son yıllarda eğitim alanında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bizler de bu değişimleri analiz ederek fakültemizi daha ileriye taşımak için gayret göstermekteyiz. Fakültemiz çalışanları bu gayreti gösterirken canla başla çalıştı, en iyisini öğrencilere verebilmek amacıyla pek çok şeyden fedakarlık yaptılar. Bu bakımdan özveriyle çalışan kıymetli hocalarımıza, idari personelimize ve yardımcı personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her türlü maddi ve manevi fedakarlıklarla çocuklarını bizlere emanet eden değerli ailelere gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Sevgili genç meslektaşlarım, artık mezunsunuz. Mesleğinizi icra ederken hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Zorluklardan yılmayın, birlikte çalıştığınız insanlara eşit davranın. Sevgi, saygı ve sabır düsturunuz olsun. En önemlisi de mesleki etikten asla taviz vermeyiniz. Sizler bir marka olan BUÜ Veteriner Fakültesi'nden mezun olmanın verdiği ayrıcalığı her zaman hissedeceksiniz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” dedi.

Tören, fakülte birincisi Mevlüt Yaşar'ın konuşması, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi, mezuniyet belgelerinin takdimi ve Veteriner Andı'nın okumasından sonra öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.