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Bursa'da villaya yıldırım düştü

Bursa’nın İznik ilçesinde tripleks lüks villaya yıldırım düştü.

Bursa'nın İznik ilçesinde tripleks lüks villaya yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken duvarı yıkılan villa zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, dün geceden buyana İznik'te etkili olan sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Dün gece geç saatlerde Selçuk Mahallesi Umut Sitesi'nde F.K.'ya ait tripleks villaya yıldırım düştü. Gece yarısı gürültüye uyanan F.K. eşi ve 2 çocuğu gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı. Villanın 3. katının duvarına isabet eden yıldırım eve zarar verdi.


Olayla ilgili zarar tespiti için çalışma başlatıldı.

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