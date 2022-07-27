Bursa'da 'Vosvos Buluşması' ileri bir tarihe ertelendi

Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yükselen hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini arttırması nedeniyle Bursa Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Buyükorhan'ın Görecik yaylasında düzenleyeceğimiz '4. Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması' etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir."