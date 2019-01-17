Bursa'da yağış bereketi

Bursa'da son iki haftadır yağan kar ve yağmur barajlarda su seviyesini artırdı.

Ocak başından beri yağışlar, şerin içme suyunu karşılayan iki barajın ortalama su seviyesini yüzde 5 oranında artırdı. 15 gün önceyle mukayese edildiğinde iki barajın ortalama su seviyesi yüzde 35'den yüzde 40'a çıkarken, bir haftada şehrin bir aylık su ihtiyacı kadar su depolandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58.30, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 24.04 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 40.84 olarak tespit edildi. Toplam kullanılabilir su hacminin ise 27 milyon 159 bin 992 metreküp olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile 2019 yılı Nisan ayı sonlarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.