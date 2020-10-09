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Bursa'da yağış nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursa’da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Caddeleri ve alt geçidi su basarken, Bursa-İstanbul yolunda trafik felç oldu.


Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi. Bursa-İstanbul yolu da sağanak yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. 15 kilometre kuyruk oluşurken, Bursa'nın birçok noktasında alt geçitler tamamen sular altında kaldı.

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