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Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi

Bursa’da yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç atarak durabildi.

Bursa'da yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç atarak durabildi.


Kaza, sabah saatlerinde Orhaneli Yolu Misi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 N 8217 plakalı araç takla atarak su kanalına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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