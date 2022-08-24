Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi

Bursa'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tırı kaydırdı. Kaza sonrası yaralanan tır sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 35 AJH 413 plakalı tır, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre dururken, tırın kaldırılmasıyla birlikte yeniden yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.