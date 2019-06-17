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Bursa'da yağmur hayatı felç etti

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Kimi vatandaş ıslanmamak için saçakların altına sığınırken, esnafta dükkanlarına su girmemesi için büyük çaba sarf etti.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Havanın kararması ile başlayan yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar saçakların altına sığınırken, paçaları sıvayan esnaf ise dükkanına su girmesin diye büyük çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri, ev ve iş yerlerine giren suları boşaltmak için çalışma başlattı.

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