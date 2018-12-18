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Bursa'da yağmurla gelen kazalar: 8 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazalar yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazalar yürekleri ağza getirdi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 8 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Akşam saatlerinde İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası Bursa-Ankara yolu üzerinde farklı noktalarda zincirleme kazalar meydana geldi. Kazaların aynı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle trafik ekipleri kazalara yetişmek için büyük çaba harcadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazalarda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazalarda araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Yolu kapatan araçlar olay yerine gelen çekici yardımlarıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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