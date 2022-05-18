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Bursa'da 'yan bakma' kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa’da ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında 'yak bakma' meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydana muharebesine döndü. 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdüler. Bu anları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı son buldururken yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi.


Kavga anı saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

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