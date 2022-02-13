İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi

Bursa’da dengesiz yüklenen tır ana yolda dorsesi yan şekilde gitti.

Bursa'da dengesiz yüklenen tır ana yolda dorsesi yan şekilde gitti. Diğer sürücüler ise şaşkın gözlerle tırın gidişini izlediler.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevreyolu'nda kameralara takıldı. Edinilen bilgiye göre, dengesiz yüklenen dorse ana yolda yan şekilde giderek faciaya davetiye çıkarttı. O anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Eğik şekilde seyreden tırın görüntülerinin altına ''boynu bükük tır'' şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.