Bursa'da yangın can aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı belirlenen yangında, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan, Bayram Ali Çetin (63) hayatını kaybetti.

Olay sabah 9.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi, 6 Nolu Sokak üzerindeki bir apartmanın 3.katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ilçede berberlik ve ardından da uzun yıllar bir büfenin işletmeciliği yapan Bayram Ali Çetin'in yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Banyo girişinde baygın çıktı

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşadığı belirlenen ve yürüme zorluğu çeken Bayram Ali Çetin'i yerde baygın halde buldu. Çetin'i dışarı çıkaran ekipler sedye ile ambulansa taşıdı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlar gözyaşlarına boğuldu

Bayram Ali Çetin'in ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Yangının odada kullanılan elektrikli battaniyeden çıkma ihtimali üzerinde durulurken, polis olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.