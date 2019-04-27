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Bursa'da yangın evi kül etti

Bursa’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, Osmangazi'ye bağlı Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Ev, yangın sebebiyle küle döndü. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

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