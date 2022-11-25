İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yangın evlere sıçramadan son anda söndürüldü

Bursa’da evlere çok yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan son anda söndürüldü.

Bursa'da evlere çok yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan son anda söndürüldü. Yangının bir anda büyüme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin arasında bulunan ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken, görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan son anda söndürerek kontrol altına aldı. Yangının bir anda büyümesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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