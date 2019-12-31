İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da yangında can pazarı

Bursa’da 6 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı.

Bursa'da 6 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında, itfaiye ekipleri vatandaşları sepetli vinçle kurtardı.


Yangın, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Karaca sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrumunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumdan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahalede bulunurken bir yandan da 6 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşları sepetli vinç yardımıyla kurtardı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı.


Dumandan etkilenen 6 vatandaş tedavi altına alındı


Bodrum katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Birçok vatandaş kendi imkanlarıyla apartmandan dışarıya çıkarken, apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşlar sepetli vinç yardımıyla kurtarıldı. Yoğun duman nedeniyle yüzleri simsiyah is kaplayarak dumandan etkilenen 6 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.


Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.