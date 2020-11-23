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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 589 adet hap ele geçirildi

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 589 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 589 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda N.A. isimli bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu yeşil reçeteye tabi 2 bin 589 tane hap ele geçirildi. Şüpheli N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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