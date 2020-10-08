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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4’ü tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.


Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 120 gram metamfetamin, 100 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.D., H.G., A.Ş. ve İ.K. tutuklandı. Zanlılardan Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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