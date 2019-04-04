Bursa'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonlarla göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 4 şahsı gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız silah, bir miktar metamfetamin ve 405 gram esrar maddesi ele geçirdi. 4 şahıstan 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, T.G. isimli şahıs hakkında da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.