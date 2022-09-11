Bursa'da yarın öğrencilere ulaşım ücretsiz

Bursa'da 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminin ilk günü olan 12 Eylül Pazartesi günü otobüs ve raylı sistem araçlarına kartlarını okutarak binen tüm öğrenciler için ulaşım gün boyu ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Yarın ilk gününüz, sizin için Bursa'mızdaki ayakta yolcu taşıyan ve BursaKart kullanılan tüm araçlarımızda ulaşım ücretsiz. İyi dersler, Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.