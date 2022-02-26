İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarından 'Rusya' protestosu

Bursa’da yaşayan Ukraynalı ve Bursalılar Rusya’yı protesto etti.

Bursa'da yaşayan Ukraynalı ve Bursalılar Rusya'yı protesto etti.


Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mikolayiv Barış parkında düzenlenen basın açıklamasına, Bursa'da yaşayan Ukraynalılar katıldı. Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında çeşitli dövizler taşıyan 200 kişilik grup, 'Savaşa hayır', 'Katil Putin Ukrayna'dan defol', 'Ankara, Kiev omuz omuza', 'Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna'sloganları attı. Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Basın açıklaması öncesi Ukrayna'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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