İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da yaşlı adam gecekonduda ölü bulundu

Bursa’da yaşlı adam tek başına yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

Bursa'da yaşlı adam tek başına yaşadığı metruk evde ölü bulundu.


Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesinde bulunan bir metruk binada tek başına yaşayan 80 yaşındaki Süleyman Sarnıç'dan haber alamayan komşuları, yaşlı adamı kontrol etmek için eve girdi. Camı ve çerçeveleri olmayan metruk binaya giren vatandaşlar Sarnıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kimsesi olmayan yaşlı adam evdeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.