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Bursa'da yaşlı adamdan 40 gündür haber alınamıyor

Bursa’da pazara gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan yaşlı adamdan 40 gündür haber alınamıyor.

Bursa'da pazara gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan yaşlı adamdan 40 gündür haber alınamıyor.


Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Şerif Albayrak, 27 Ekim Pazar günü saat 16 sularında pazar alışverişi yapmak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen 2 çocuk babası Albayrak'ın ailesi polise haber verdi.


Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını dile getiren yakınları, 40 gündür haber alınamayan Şerif Albayrak'ı görenlerin 0539 689 62 65 numaralı telefonu aramalarını ya da polise haber vermelerini istedi.

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