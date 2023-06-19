İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yaşlı kadını dolandırılmaktan polis kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşlı kadını dolandırıcıların ağına düşmekten polis ekipleri kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı kadını dolandırıcıların ağına düşmekten polis ekipleri kurtardı.


Olay, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Melahat Y.'yi (80) iddiaya göre, dolandırıcılar arayarak bankaya yönlendirdi. Belediye kavşağındaki bankaya giden yaşlı kadın hesabındaki 1 Milyon TL'yi çekmek için başvuruda bulundu. Durumdan şüphelenen banka güvenlik görevlisi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının parayı çekmesini önlediler. Kadın, dolandırıcılardan şikayetçi olmadı.

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