Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri caddeyi kullanan sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyarırken, yapılan denetimler esnasında yaya geçidi üzerinde yayalara öncelik tanımayan 2 sürücüye 652 lira cezai işlem uygulandı.