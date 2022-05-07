Bursa'da yayalar için seferberlik

Bursa protokolünün katılımıyla Trafik Haftası çerçevesinde, ’Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik’ etkinliği düzenlendi.
Bursa protokolünün katılımıyla Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.
Bursa'nın belirli noktalarında Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın katılımıyla merkez Nilüfer ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde ' Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik' konulu denetim düzenlendi. Uygulamada araçlar tek tek durduruldu ve sürücüler sözlü uyarılıp broşür dağıtıldı.