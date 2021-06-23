İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

Bursa’da yayaya çarpan taksici mahalleli tarafından darp edilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da yayaya çarpan taksici mahalleli tarafından darp edilirken, o anlar kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında seyir halindeyken önünü çıkan yayaya çarpmasının ardından mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri mahalleliyi zor sakinleştirdi.


O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.