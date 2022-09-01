Bursa'da Yed-i Velayet 7 Vilayet kısa film festivali heyecanı

kez düzenlenen “Yed-i Velayet 7 Vilayet” Kısa Film Festivalinin ücretsiz halk gösterimleri başlıyor.

Bursa'nın 2022 Türk Kültür başkenti olması nedeniyle bu yıl Türk cumhuriyetleri edebi şahsiyetlerini konu alacak olan senaryolar, edebiyattan sinemaya alt başlığı ile 7 en iyi senaryonun film ve kısa film yarışması sonucunda seçilen 7 finalist filmle birlikte 14 kısa film olarak sinemaseverlerle buluşacak. Bursa ve İnegöl'de düzenlenecek programlar çerçevesinde, 5 Eylül İnegöl Beşinci Mevsim Sanat merkezinde saat 20.30-21.30 da açılış galası ve 7-8-9- Eylül Kent Meydanı AVM açık alanda 20.30-21.30 saatleri arasında ücretsiz halk gösterimleri gerçekleştirilecek.

Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği başkanı Eda Sürmeli yaptığı açıklamada, “Bu yıl Türk dünyasının edebi şahsiyetlerini sinemaya taşıdık. Senaryo yarışmamız sonucun seçilen en iyi 7 senaryoyu Urfa, Konya ve Bursa'da film haline getirdik. Her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz halk gösterimlerimizde sinemaseverlerle buluşarak filmlerimizi bir kez daha onların beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca kısa film yarışmamız sonucu farklı konular ve insan merkezli filmleri ile yarışmamıza katılan 7 finalist filmi de her yıl olduğu gibi bu yılda sinemaseverlerle bir araya getireceğiz. 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Bursa ve İnegöl'de yapılacak ücretsiz halk gösterimlerimize tüm Bursalıları bekliyoruz” dedi.