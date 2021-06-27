Bursa'da yeni aldığı otomobil küle döndü

Bursa'da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak, küle döndü

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yeni satın aldığı sıfır kilometredeki otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin itfaiye ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.