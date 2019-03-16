Bursa'da yeni gençlik merkezleri yükselecek

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıkladığı projelerde gençleri de sevindirdi. Şehir merkezlerine yapılacak meydanlarda gençler için de yerler yapılacak. Bu sayede gençler, buralarda daha fazla vakit geçirip, teknoloji ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Nilüfer ilçesindeki BUSMEK kurslarını ziyaret etti. Burada kursiyerlerle buluşan Gözgeç, bez poşet dağıttı. Daha sonra KARADENİZSİAD'ın açılışına katılan Gözgeç, bir dil kursunu ziyaret etti. Daha sonra Gözgeç, Nilüfer ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

“Ev hanımlarının yaptığı ürünlerin pazarlanması çok önemli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yeni dönemle ilgili çok güzel projeleri olduğuna dikkat çeken Gözgeç, “Şehir hastanemiz faaliyete geçiyor. Oraya metroyu uzatacağız. Üniversiteden Görükle'ye metro uzayacak. Bunun yanı sıra ev hanımlarının evde yaptığı ürünlerinin satışı önemli. Ürün evde yapılıyor ama pazarlaması ayrı bir sıkıntı. Büyükşehir Belediyemiz bununla alakalı proje yaptı. Evde yapılan ürünlerin pazarlanmasına destek verilecek. Bu stant açma, kültür merkezleri oluşturma tarzında olabilir. Bizzat Büyükşehir Belediyesi'nin buna öncülük etmesi kadınlarımız için önemli bir çalışma” dedi.

Gençlik merkezleri geliyor

Bursa'nın çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Gözgeç, “Mihraplı Parkı'da çok önemli. Başka yeşil alanlarda yapacağız. Yaptığımız meydanlarda gençlik merkezleri oluşacak. Gençlerimizin spor aktivite alanlarına gidecek, kötü alışkanlıklardan kurtulacak. Bu teknoloji ve farklı bağımlılıklar olabilir. O gençlik merkezlerine ihtiyacımız var. Bursa'yı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.