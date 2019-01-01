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Bursa'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2019 yılının ilk bebeği 00.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılının ilk bebeği 00.02'de dünyaya gelen Gökçe bebek oldu. Dünyaya yenilen bebeği İnegöl protokolü ziyaret ederek hediye taktı.


İnegöl'de Batuhan ve Gül Top çiftinin ilk bebeği Gökçe bebek 2019 yılının ilk doğan bebeği oldu. Gökçe bebek saat 00.02'de 3 kilo 400 gram 50 cm boyunda dünyaya geldi. Bebeği doğumdan sonra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürek ziyaret etti. Kaymakam Görücü aileyi tebrik ederek, “Milletimizin her bir ferdi bizim için ayrı bir değerli. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz insanımız. Dolayısı ile insanımızı da en sağlıklı şekilde yetiştirmek devlet ve millet olarak hepimizin görevi. Allah hayırlı etsin” dedi.


İlk çocuklarının mutluluğunu yaşayan baba Batuhan heyecanlı olduğunu belirterek, ‘'İlk çocuğumuz milletimize hayırlı olsun. Bu vesileyle bizleri ziyaret eden Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Milletvekilimize teşekkürlerimi ileterek tüm halkımızın yeni yılını kutlarım” dedi.

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