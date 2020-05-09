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Bursa'da yeniden sessizlik başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.

00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 24 İlde geçerli olan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa'nın caddeleri, sokakları ve meydanlarında boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünürken caddelerden, sokaklardan ve bankamatik önlerinden araçlarla eve dönüşler gerçekleşti.

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