Bursa'da yenilenen Tüp Bebek Merkezi hizmete açıldı

BUÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na bağlı olarak uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden Tüp Bebek Merkezi'nin fiziki tadilatı tamamlandı. Komplike bir yenileme çalışması yürüten BUÜ Yönetimi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Tüp Bebek Merkezi'ni yeniden faaliyete açtı. Açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu, Prof. Dr. Barbaros Oral, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Bedrettin Akova, Prof. Dr. Remzi İşçimen, Prof. Dr. Şüheda Özçakır, Doç. Dr. Ayşegül Oruç, akademisyenler ve idari personel hazır bulundu.

Açılış öncesinde kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz,hastane yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu konuda herkesin özveri ile çalıştığına işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Hastane yöneticilerimiz, akademik kadromuz ve idari personelimizin de bu konuda samimi katkılarını görüyoruz. El birliği ile Üniversitemize ve Hastanemize yakışan birimleri yavaş yavaş ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Yoğun bakım ve acil servislerimizdeki yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılsonuna kadar neredeyse tamamlanmış olacak. Hastanemizdeki mevcut yatak kapasitesini arttırmanın yanı sıra modern bir merkez haline getiriyoruz. Tamamen yenilenen Tüp Bebek Merkezimiz de en güzel örneklerden birisi oldu. Burada görev yapan akademik ve idari personelimiz ve biz sonuçtan bir hayli memnunuz. Merkezimize gelerek hizmet alacak vatandaşların da memnun olacağından şüphemiz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemizi imkânlar ölçüsünde yenilemeyi ve modern hale getirmeyi sürdüreceğiz. Bu yenileme çalışmasında emeği bulunan tüm hocalarımıza, idari personelimize ve firmalarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

6 ayda tamamlandı

Tamamlanan yenileme çalışması hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Gürkan Uncu, “Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Merkezin içerisinde hasta bekleme alanı, bilgi işlem/hasta kabul, arşiv, toplantı odası, doktor odası, gözlem odası, muayene odaları, ameliyathane, androloji laboratuvarı, sperm verme odası ve embriyoloji laboratuvarı yer alıyor. Tüm bu alanlar yaklaşık 6 aylık bir sürede ve 2 milyon TL harcanarak yenilendi. Merkezimizi yeniden hizmete açmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kurdele kesiminin ardından Rektör Kılavuz ve Üniversite heyeti yenilenen alanları gezdi.