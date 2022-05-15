Bursa'da Yenişehir'e modern site

Yenişehir'de ara sokaklarda sıkışan, kaldırım işgali sebebiyle tepki gören ve otopark sorunu yaşayan galerici esnafı, tek adreste buluşacak. İlçenin Bursa çıkışındaki 14 dönüm araziye modern bir oto galericiler sitesi inşa edilecek.

Tarım ve tarih şehri Yenişehir'de yıllardır yaya ve araç trafiği yönünden şikayet konusu edilen galerici esnafı, tek bir adreste toplanacak. Belediye Başkanı Davut Aydın'ın S.S. Yenişehir Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol ile yaptığı görüşmelerin ardından üretilen “site projesi”nde ilk somut adım atıldı. Kooperatif yönetimi, Yenişehir Oto Galericiler Sitesi inşaatı için “ilçede en uygun yer” olarak önceden belirledikleri, Cihadiye Mahallesi'nde küçük sanayi sitesinin bitişiğindeki 14 bin 200 metrekarelik araziyi Hazine'den ihale yoluyla satın aldı.

Hazine'nin açtığı ve Türkiye genelinden 14 teklifin verildiği ihale sonuçları kesinleştikten sonra S.S. Yenişehir Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol, esnaf arkadaşlarıyla birlikte Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti. Yenişehir'in Bursa çıkışındaki araziye inşa edilecek galericiler sitesinin proje ve imar planları izni konusunda kendilerine destek veren Belediye Başkanı Davut Aydın'a teşekkür eden Kooperatif Başkanı Orhan Erol, “Şimdiden üyelerimizle birlikte müşterilerimize modern bir ortamda hizmet verecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadınız ve sürekli kooperatifimizin yanında oldunuz” dedi.

Yenişehir kent merkezinde ara sokaklara sıkışan galericilere derli toplu bir çalışma ortamı sunmanın önemine işaret eden Başkan Aydın da, "Yıllardır, kaldırım işgali nedeniyle tepki gören ve otopark sorunu yaşayan galerici esnafımızın tek bir merkezde toplanması bizim için de önemliydi. Bundan sonraki süreçte arazi planlamasından araç gereç desteğine değin birçok aşamada galerici esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Oto galericiler sitesi, bizim de seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projeydi. Bu vaadimizi, 80 kadar üyesi olan kooperatifimizle kısa sürede hayata geçireceğiz. Şimdiden Yenişehir'imize hayırlı olsun" diye konuştu.