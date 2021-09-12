Bursa'da yerleşim alanına yakın bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü

Bursa'da yerleşim yerlerine yakın bir yerde bulunan ormanlık alanda çıkan ot yangını kısa sürede ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine 50 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bulunan otlar aniden alev aldı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Havadan da müdahale edilen yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda ormanlık alanın küçük bir alanı küle dönerken, herhangi bir yaralanan olmadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.