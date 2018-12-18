İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da yerli malı haftasında 14 öğrenci zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yerli malı haftasında 14 öğrenci yedikleri kekten zehirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerli malı haftasında 14 öğrenci yedikleri kekten zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yerli malı haftasında yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi. 112 ambulanslarıyla hastaneye getirilen H.M.İ., H.E.G., A.H., I.B., K.C., M.S., H.İ.Ö., A.R., T.S., M.A., E.D., N.G. ile Suriyeli Ö.S. ve M.H. tedavi altına alındı. Kekten zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. 13 öğrenci taburcu edilirken, birinin tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.