Bursa'da ‘yeşil ekonomi' kongresi

Uluslararası KAYES Kongresi, ‘Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Tarım, Turizm ve Enerji' ana teması ile 15-17 Eylül tarihlerinde Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda düzenleniyor.

Avrasya Sosyo Ekonomik Araştırmalar Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliği ile organize edilen Tarım, Turizm ve Enerji' ana temalı Uluslararası KAYES Kongresi'nin açılışı, 15 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da Merinos AKKM Hüdavendigar Salon'da gerçekleştirilecek.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ASEAD işbirliğiyle yapılacak programda Bursa'yı ilgilendiren birçok konunun masaya yatırılacağını söyledi. Kent konseylerinin misyonlarından birinin de çok ortaklı ve çok aktörlü çalışma kültürünü olduğunu söyleyen Orhan, “ASEAD ve değerli hocalarımızla beraber, 3 gün sürecek bir kongreye hazırlanıyoruz. Tüm Bursalı hemşerilerimizi etkinliğe bekliyoruz” dedi.

ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, kongrede bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak konuları ele alacaklarını ifade etti. Örnek, “Akademik çalışmaların yanı sıra tüm paydaşlarla beraber şehir ve bölge sorunlarının, çözüm önerilerinin ele alınacağı özel oturumlar düzenleyeceğiz. Oturumlarda tespit edilen konular çerçevesinde ilgili devlet erkânı, bürokratlar, iş insanları, uzmanlar ve ilgili diğer paydaşlar bir araya gelecek” diye konuştu.