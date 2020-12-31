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Bursa'da yılbaşı öncesi terminalde HES kodu ve kış lastiği denetimi

Bursa’da trafik ekipleri yılbaşı öncesi yoğunluğun yaşandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolculara HES kodu ve araçlara kış lastiği denetimi yaptı.

Bursa'da trafik ekipleri yılbaşı öncesi yoğunluğun yaşandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculara HES kodu ve araçlara kış lastiği denetimi yaptı.


Bursa'da 80 saatlik kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek için yollara düştü. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kısmen yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri de sabahtan itibaren gün boyu denetimlerini sürdürdü.


Yolcu otobüslerini terminal çıkışında durduran polisler, 1 Aralık'ta uygulamaya başlanan kış lastiği kontrolü yaptılar. Ayrıca trafik ve asayiş ekipleri otobüslerle yolculuk yapanların HES kodu olup olmadığını kontrol etti.


Trafik ekipleri olumsuz bir duruma rastlamazken, ekipler sürücüleri de uyarmayı ihmal etmedi

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