İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da yılbaşında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

Bursa’da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yaptı.

Bursa'da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yaptı. Uygulama şehrin en işlek cadde ve yollarda gerçekleştirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 6 bin polisin katıldığı uygulama Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, yol kontrolleri ve umuma açık iş yerleri denetimi gerçekleştirildi. Şehrin en işlek cadde ve yollarında uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamanın amacı, Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması, il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.