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Bursa'da yıldırım düşen camide yangın çıktı

Bursa’da yıldırım düşmesi sonucu bir camide yangın çıktı.

Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu bir camide yangın çıktı. Vatandaşların evlerinde bulunan tüm elektronik cihazlar ise kullanılamaz hale geldi.


Olay, öğle saatlerinde Keles ilçesinde bulunan Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak yağışın etkili olduğu ilçede yıldırım düşmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucu tüm ilçede elektrikler kesildi. Caminin sigorta kutusunda oluşan kısa devre sonucu ufak çaplı yangın meydana geldi. Caminin tesisatı komple yanarken vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede büyümeden söndürüldü.


İlçede yaşayan vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde bulunan elektronik eşyaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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