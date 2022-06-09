Bursa'da yıldırım düştü, bir evin çatısı kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçelerde de etkili oldu. Yer yer sert rüzgarın esmesi hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey Ovaesemen Mahallesi'nde Güven Özer'e ait evin çatısı da rüzgardan kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın çeşitli mahallelerinden de vatandaşlar tarafından sağanak yağış ve coşkun akan dereler cep telefonları ile görüntülendi.