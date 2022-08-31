Bursa'da yıldırım düştü, fırtınayla birlikte terminalin çatısı çöktü

Bursa'da AFAD'ın cep telefonlarına uyarı göndermesinin ardından sel, fırtına ve yıldırım düşmesi hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 3 araç hasar gördü. Mudanya, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bazı caddeler sel suları altında kalırken, ağaçlar yıkıldı.

AFAD, saat 15.00'te Bursa'daki GSM kullanıcılarına, "Çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" dedi.

Bu uyarının üzerinden yarım saat geçmeden sağanak yağış ve fırtına geldi. Özellikle İstanbul Yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırtına ve sel yolculara zor anlar yaşattı. Seferler bir süre iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 4-5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı bir gürültüyle göçtü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.

Öte yandan terminalin yanındaki bir alışveriş merkezini de su bastı.

Merkez Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerininde de sağanak yağış trafiği durma noktasına getirdi, rögarlar tıkanınca caddeler göle döndü.

Bazı noktalarda ise ağaçlar kırıldı.

Özellikle Mudanya'da ana arter sular altında kaldı.

AFAD, Bursa Büyükşehir İtfaiye ve Buski ekipleri gelen ihbarları anında değerlendirip önemli noktalarda yaşanan krizlere müdahale etti. 112 ekipleri de vatandaşlardan gelen her türlü ihbarı değerlendirdi.

Terminalde bir süre sonra seferlerler normale dönerken, olaylarda herhangi bir yaralı ya da can kaybı yaşanmaması teselli oldu.