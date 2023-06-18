Bursa'da YKS'nin ikinci oturumu gerçekleştirildi

Bursa'da binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Dersleri (AYT) için ter dökmeye başladı.

Alan Yeterlilik Dersleri (AYT) sınavına giren öğrenciler, sınav heyecanını yaşarken aileler de onlar kadar stres yaşadı. Kimi öğrenciler sınava birkaç dakika ile yetişirken, velilerin yardımcı olduğu anlar da kameralara yansıdı. Okul önlerinde kalabalık oluşturan aileler, çocuklarının sınavdan iyi sonuçlar alması için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Aileler çocukları için iyi temennilerde bulunarak, bütün herkesin başarılı olmasını diledi.