İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da yoğun sis

Bursa’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.


Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.