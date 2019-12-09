Bursa’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Bursa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.